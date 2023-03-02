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^200 مثال: غزة العزة

حماس تنعى الشهيد الطفل محمد سليم وتدعو للتصدي للاحتلال

محمد اسليم
محمد اسليم

الضفة-الرسالة نت

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد الطفل محمد نضال سليم (15 عامًا)، من بلدة عَزّون شرقي قلقيلية، الذي ارتقى خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي تحاصر البلدة.

وتقدمت الحركة في بيان له بالتعازي من ذوي الشهيد ومحبيه.

واعتبرت إعدام الطفل سليم جريمة جديدة تضاف لسجل الاحتلال الغاشم؛ الذي لا يعرف إلا لغة القتل والعدوان.

وقالت: "نشدّ على أيدي أبناء شعبنا في بلدة عزّون البطلة التي طالما كانت رمزاً للتضحية والفداء؛ وندعوهم لمواصلة التصدي لقوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه".

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https://alresalah.ps/p/278782

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