بدران: الفلسطينيون مجمعون على المقاومة خيارا وحيدا لمواجهة الاحتلال

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتب العلاقات الوطنية حسام بدران لقناة الأقصى: "إن المشهد الوطني الفلسطيني الداخلي أصبح واضحًا بأنه موحد في مواجهة الاحتلال، مضيفا: هناك إجماع فلسطيني وجماهيري وسياسي بأن الخيار الوحيد لمواجهة الاحتلال هو المقاومة".

ونوه بدران بأن اعتداءات المستوطنين المتطرفين على بلدة حوارة تعد جريمة مكتملة الأركان حدثت تحت إدارة حكومة صهيونية متطرفة.

وأضاف بدران أن الحكومة الصهيونية مكونة من عصابات ومتطرفين، وجرائمها تكشف وجهها الحقيقي كحكومة عنصرية وفاشية وتسعى للقضاء على الوجود الفلسطيني.

وأكد بدران في حديث مع فضائية الأقصى أن الشعب الفلسطيني صامد وثابت ومرابط في أرضه، ولن تُكسر إرادته وعزيمته رغم كل الآلام التي واجهها.

وأشار بدران إلى أن المقاومة الفلسطينية هي العمود الأساسي في الميدان، وتحمل واجب مواجهة هذا المحتل الغاصب، مؤكدا استمرار حركة حماس في طريق المقاومة ومواجهة الاحتلال.

وجدد عضو المكتب السياسي رفض حركة حماس واستنكار انعقاد قمة العقبة وما ترتبت عليها من نتائج.