إليك سبب عودة التوقيت الصيفي في مصر بعد توقف 7 سنوات، يتساءل الكثير من الأفراد عن سبب عودة التوقيت الصيفي في القاهرة بعد توقف دام 7 أعوام.

وكان قد أعلن مجلس الوزراء في مصر، الأربعاء الماضي، عن استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد توقف دام 7 أعوام، في مسعى من الحكومة لتوفير الطاقة.

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سبب عودة التوقيت الصيفي

قال مجلس الوزراء إن العمل بنظام تعديل الساعة يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.

وكانت المرة الأخيرة التي يتم فيها تفعيل العمل بنظام التوقيت الصيفي عام 2015، وتكرر العمل بالتوقيت الصيفي وإلغاؤه عدة مرات.

الطاقة في مصر

وأعلنت مصر العام الماضي عن مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية والتجارية.

وذلك حتى تتمكن البلاد من تصدير المزيد من الغاز الطبيعي، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.

وسيتم تقديم التوقيت ساعة واحدة اعتبارا من آخر جمعة في شهر أبريل، على أن يعاد تأخيرها في آخر خميس من شهر أكتوبر من كل عام، وفقا لمجلس الوزراء.

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