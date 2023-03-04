مصرع 3 مواطنين بحادث سير مروع على طريق رام الله-نابلس

لقي 3 موطنين مصرعهم وأصيب 3 آخرون، مساء الجمعة، جراء حادث سير وقع على طريق رام الله نابلس قرب بلدة ترمسعيا شمال شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث بإسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح صحفي، إن حادث السير ناجم عن تصادم ثلاث مركبات، اثنتين منهم تحمل اللوحات الفلسطينية، ومركبة تحمل لوحة تسجيل صفراء (إسرائيلية) نتج عنه إصابة 6 مواطنين تم نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله ومستشفى H كلينك ومستشفى رفيديا في نابلس.

وأوضح أن الأطباء في مجمع فلسطين الطبي أعلنوا عن وفاة شخصين، ووفاة آخر بمستشفى رفيديا، فيما وُصفت إصابة واحدة بالخطيرة وإصابتان بالطفيفتين.

وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة شرطة المرور التحقيق بالحادث للوقوف على ملابساته.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، مصرع شخص، مساء الجمعة، في حادث طرق مروع وقع قرب مستوطنة (شيلو) على شارع رقم 60 الواصل بين نابلس ورام الله.

وقالت شرطة الاحتلال إن الحادث وقع بين مركبة فلسطينية ومركبة (إسرائيلية) أقلت شخصين، مضيفة أنها أغلقت الشارع أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين.

وبحسب البيان الصادر عن الإسعاف (الإسرائيلي) فإن خمسة فلسطينيين بينهن شخصان كانا فاقدي الوعي، تلقوا العلاج بواسطة الطواقم التابعة للهلال الأحمر.