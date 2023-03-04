مقتل رجل الأعمال رشدي البحيري بجريمة إطلاق نار في رهط

قُتل رجل الأعمال الفلسطيني رشدي البحيري (50 عامًا)، بعد منتصف ليل الجمعة-السبت، في جريمة إطلاق نار مدينة رهط بالداخل الفلسطيني المحتل.

وأفادت مصادر بالداخل، بأن البحيري نقل إلى مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين، وكانت حالته حرجة جدا، وبعد أن وصل، أُعلن وفاته.

وأعلن فجر الأربعاء الماضي عن مقتل الشاب إدريس جبريل عكاشة (19 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتُكبت داخل منزله في حي الجواريش بمدينة الرملة.

ويشهد الداخل المحتل، تصاعدا خطيرا في أحداث العنف والجريمة، إذ بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل هناك منذ مطلع عام 2023 الجاري ولغاية اليوم، 23 قتيلا، في ظل تواطؤ الشرطة (الإسرائيلية) وتقاعسها عن التصدي لعصابات الإجرام.