جنيف: الدول العربية تدين تصعيد العدوان (الإسرائيلي) في فلسطين

أدانت الدول العربية تصعيد حكومة الاحتلال (الإسرائيلية) المتطرفة إجراءاتها العسكرية في المدن الفلسطينية.

وأوضحت مندوبة قطر في الأمم المتحدة هند المفتاح، في كلمة ألقتها، أمام مجلس حقوق الإنسان، نيابة عن الدول العربية، أن حكومة الاحتلال ارتكبت انتهاكات جسيمة، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وفصل عنصري، بحق الفلسطينيين، كما أنها تواصل سن قوانين تمييزية، وإعلانات عشوائية لتوسيع المستوطنات الاستعمارية غير القانونية في فلسطين المحتلة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وأكدت أن حكومة الاحتلال قامت منذ مطلع العام الجاري بقتل 68 فلسطينيا، واعتقال ما لا يقل عن ألف فلسطيني، وهدم 58 منزلا، وارتكب مستوطنوها أكثر من 330 هجوما إرهابيا، كجزء من سياسة ممنهجة لإيذاء الفلسطينيين.

وأعربت عن بالغ القلق إزاء الاستمرار في رسم صورة متساوية في الالتزامات بين (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال والدولة المحتلة في التقارير الدولية، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمساءلة وتحقيق العدالة في مواجهة الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال (الإسرائيلي) العنصري.

كما أدانت الدول العربية رفض دولة الاحتلال التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وآليات مجلس حقوق الإنسان.