وفاة المحرر المبعد إلى غزة يحيى دعامسة

توفي اليوم السبت، الأسير المحرر يحيى دعامسة المفرج عنه في صفقة (وفاء الأحرار) والمبعد من مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة؛ بعد معاناة مع المرض.

ونعت وزارة الأسرى والمحررين بغزة المحرر دعامسة قائلة إنه رحل بعد حياة حافلة بالجهاد والتضحية والعطاء.

وكان دعامسة (61 عامًا) اعتقل في نهاية السبعينيات حكم عليه بالمؤبد وقضى منه 12عامًا إلى أن خرج في صفقة التبادل التي تمت مع الجبهة الشعبية القيادة العامة عام 1985.

ثم أعيد اعتقاله عام 2002 وحكم عليه بالمؤبد مرتين و40 عامًا قبل أن يتم الإفراج عنه في صفقة (وفاء الأحرار) التي أجرتها حركة حماس مع الاحتلال بوساطة مصرية عام 2011 وأفرج بموجبها عن أكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل تسليم الجندي جلعاد شاليط.

وبموجب الصفقة أبعد دعامسة من بيت لحم إلى قطاع غزة.

وكان دعامسة يعاني منذ سنوات من أمراض ومنع من السفر للعلاج خارج القطاع رغم مناشدات أطلقها أكثر من مرة.