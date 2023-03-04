حكم صيام النصف من شعبان إذا صادف يوم جمعة- الإفتاء تجيب، تساءل الكثير من الأفراد عن حكم الصيام في النصف من شعبان إذا صادف يوم الجمعة.

وتبدا ليلة النصف من شعبان، من مغرب يوم الإثنين المقبل الموافق 14 شعبان 1444هـ، و6 مارس 2023م، وتنتهي فجر اليوم التالي- يوم الثلاثاء- الموافق 15 شعبان لعام 1444هجريًا، و7 مارس لعام 2023 ميلاديًا.

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حكم صيام النصف من شعبان

وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، يُكرَه صيام يوم الجمعة منفردًا إلا إذا كان لسبب؛ كأن وافق عادةً للمسلم؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا.

أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوم النصف من شعبان أو غير ذلك من صوم النافلة، أو نذر صيام يوم يقدم فيه غائبه أو يشفى فيه مريضه فوافق يوم الجمعة، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان.

وأضافت دار الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الرسمي، جاء في "المغني" لابن قدامة (3/ 170): [وَيُكْرَهُ إفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ، إلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ؛ مِثْلُ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَيُوَافِقُ صَوْمُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَنْ عَادَتُهُ صَوْمُ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ، أَوْ آخِرِهِ، أَوْ يَوْمِ نِصْفِهِ، وَنَحْوِ ذَلِك] اهـ، وعليه: فلا مانع شرعًا من إفراد يوم الجمعة بالصوم فيه إذا وافق يوم النصف من شعبان.

على جانب آخر، أكد عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الأمة الإسلامية تشهد أياما مباركة بها ليلة النصف من شعبان التي تحمل نفحات، وتعني ازدياد الأعمال.

وأشار إلى أن هذه الأيام المباركة تأتي لتُعيد المسلمين للحالة الروحية وأن تكون الروح مرتبطة بصانع الروح، مردفا أن الله عز وجل منَّ على أمة الرسول محمد صل الله عليه وسلم بهده الأيام لكي نعي ونفهم هذه الدروس وهذه الخلفيات.

وستكون الأيام البيض لشهر شعبان بداية من يوم الأحد 13 شعبان الموافق 5 مارس 2023، ويوم الإثنين 14 شعبان الموافق 6 مارس 2023، ويوم الثلاثاء 15 شعبان الموافق 7 مارس 2023.

فضل ليلة النصف من شعبان

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو منافق».

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان أحب الشهور إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان» رواه أبوداود.

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