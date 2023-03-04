آلية وكشف السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد.

وأوضحت الهيئة السبت في تصريح صحفي، أنّ السفر للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2023/9) من هنا

وأشارت إلى أن السفر سيكون للحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/9) من هنا

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة السادسة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ونوّهت لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، بالإضافة لإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.