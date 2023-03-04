13 ألف زلزال وهزة ارتدادية ضربت تركيا ومحيطها خلال شهر

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، عن وقوع حوالي 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في تركيا ومحيطها القريب، منذ السادس من شباط/ فبراير الماضي.

وأوضحت (آفاد) في تغريدة، السبت، أنها رصدت حدوث حوالي 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في الفترة من 6 شباط/ فبراير الماضي إلى 4 آذار/ مارس الحالي، في تركيا ومحيطها.

وفي 6 شباط/ فبراير الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.

زلزال يهز جزر كيرمدك

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا بلغت شدته 6.6 درجات ضرب، السبت، جزر كيرمدك في نيوزيلندا .

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 183 كيلومترا.

وذكر نظام الإنذار الأمريكي من أمواج المد العاتية (تسونامي)، أنه لم يصدر أي إنذار من أمواج مد بعد الزلزال.