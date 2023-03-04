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قطر: دعوة وزير (إسرائيلي) لمحو حوارة تحريض خطير

وكالات- الرسالة نت

أدانت دولة قطر، دعوة وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية، واعتبرتها تحريضًا خطيرًا على جريمة حرب.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صحفي، أن هذه الدعوة البغيضة المستفزة تمثل امتدادًا للسياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة (الإسرائيلية) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحمّلت سلطات الاحتلال وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وشدّدت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك توسيع وتفعيل آليات الحماية القائمة لمنع الانتهاكات وردعها، كما جددت التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.

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https://alresalah.ps/p/278872

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