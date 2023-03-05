انتشال جثامين 3 فلسطينيين سوريين من تحت الأنقاض بأنطاكيا

عثرت طواقم الإنقاذ التركية، على جثامين ثلاثة فلسطينيين سوريين، تحت الأنقاض في مدينة أنطاكيا التركية، من جرّاء الزلزال المدمِّر الذي ضرب تركيا وسوريا يوم 6 شباط/فبراير المنصرم.

وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، إنه تم العثور على ثلاثة فلسطينيين من أبناء مخيم الرمل في اللاذقية هم أحمد عبد الناصر طيبة وشقيقه محمود وجدتهم فاطمة إبراهيم طيبة، متوفين بعد 25 يومًا من البحث عنهم تحت الأنقاض في مدينة أنطاكية.

وكان نشطاء فلسطينيين أطلقوا العديد من نداءات المناشدة من أجل إنقاذ العائلة من تحت الأنقاض، خاصة وأن أحد الشقيقين كان قد طلب النجدة وهو تحت الأنقاض، حيث بقي متصلًا على جواله لعدة أيام ومن ثم انقطع الاتصال به.

وبوفاة اللاجئين الثلاثة، ترتفع حصيلة الضحايا الفلسطينيين السوريين الذين توفوا جرّاء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 67، بينهم 32 لاجئًا في تركيا، و35 آخرين في عموم سوريا.