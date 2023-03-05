أسعار الذهب في مصر اليوم 5 مارس2023،، شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 5 مارس 2023، ارتفاعًا طفيفًا، مقارنة باليومين السابقين.

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أسعار الذهب في مصر

إليكم التفاصيل أسعار الذهب في مصر اليوم بكافة العيارات (24, 22, 18, 14, 12)، بالإضافة لسعر الجنيه الذهب وسعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

🛑 رئيس جمعية أصحاب شركات #الحج و #العمرة عوض أبو مذكور: ارتفاع تسعيرة العمرة لشهري #شعبان و #رمضان بسبب ارتفاع أسعار تذاكر #الطيران والسكن في الديار الحجازية. — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) March 5, 2023

جنيه مصرىسعر الذهب عيار 242091

سعر الذهب عيار 211830

سعر الذهب عيار 181569

سعر الذهب عيار 141220

سعر الذهب عيار 10871

سعر وقية الذهب65043

سعر الجنيه الذهب14640

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