المسار البديل: مؤتمر (فلسطين رؤية للتحرر) سيُعقد بكندا بأبريل

أعلنت حركة (المسار الفلسطيني الثوري البديل) عن إطلاق الموقع الإعلامي الخاص بمؤتمرها الأول في أمريكا الشماليّة، الذي يحمل اسم (مؤتمر فلسطين…رؤية للتحرر).

وسيعقد المؤتمر في العاصمة الكنديّة أوتاوا خلال الفترة من 28 – 30 نيسان/ أبريل المقبل، تحت شعار (في مواجهة الاستعمار والصهيونيّة)، و(معًا نحو جبهة أممية مُوحدة).

وتسعى الحركة من خلال تنظيم المؤتمر، بحسب بيان صدر عنها اليوم الأحد، إلى "تشكيل تحالف جبهوي عالمي للبناء على ما حققته في مؤتمري مدريد 2021 وبروكسل 2022، وتأسيس جبهة مناهضة للإمبريالية الأمريكية بالتعاون مع حركات تحرر السود والسكان الأصليين".

ويهدف المؤتمر إلى "تطوير استراتيجية نضالية جديدة في قارة أمريكا الشمالية لمقاومة الإمبريالية ومواجهتها بفاعلية أكبر، وإلى توسيع مشاركة فلسطينيي المنفى، من أجل وحدة حركة التحرر الفلسطينية في الوطن والشتات"

وقررت (حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل) تنظيم مظاهرة شعبية في آخر أيام المؤتمر، فيما سيصدر (إعلان أوتاوا) في اليوم التالي، تزامنًا مع (يوم العمال العالمي) في الأول من أيار/ مايو 2023.