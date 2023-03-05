اتهم مسؤولون في وزارة القضاء (الإسرائيلية)، وزير ما يسمى الأمن القومي إيتامار بن غفير، بتجاوز صلاحياته الممنوحة له وفق القانون من خلال إصدار التعليمات للشرطة.

وفقًا للقناة 13 العبرية، فإنه قد يتم إجراء مناقشة بشأن سلطة بن غفير.

وكثيرًا ما يكرر بن غفير أقواله بأنه أعطى تعليماته للشرطة في العديد من الأحداث التي جرت مؤخرًا.

وفي خطوة قريبة، اضطر بن غفير اليوم إلى نقل اجتماع أمني من مكتب حزبه في الكنيست إلى خارج المقر بأكمله بعد أن التقطت صورة له وهو يجتمع مع مفوض الشرطة كوبي شبتاي وضباط آخرين، ومجموعة من المسؤولين في جهاز الشاباك لإجراء تقييم أمني حول الاستعدادات المرتقبة لشهر رمضان.

ووفقًا لموقع واللا العبري، فإن بن غفير تجاوز الإجراءات المتبعة بهذه الخطوة وكان من المفترض أن تعقد هذه المناقشة في مكتبه الوزاري.

ترجمة القدس