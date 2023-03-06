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اشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر

أريحا- الرسالة نت

أصيب 4 مواطنين، فجر الإثنين، برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) عند اقتحامها مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.

ووصفت مصادر طبية، حالة الجرحى الأربعة بالمستقرة.

واقتحمت قوات كبيرة المخيم وسط إطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز، تجاه الشبان الذين تصدوا لتلك القوات بالحجارة والزجاجات الحارقة التي أصابت إحداها آلية لقوات الاحتلال.

وأطلق مقاومون النار تجاه آليات الاحتلال التي اقتحمت المخيم.

وقامت قوات الاحتلال باقتحام منزل الأسير ماهر الشلون الذي اعتقل منذ أيام، وأخذت قياس المنزل تمهيدًا فيما يبدو لهدمه.

واعتقلت تلك القوات الشاب منصور الشلون خلال عمليتها العسكرية.

 

المصدر: القدس

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