أطلقت شركة "أوبو" (Oppo) هاتفها الجديد القابل للطي "فايند إن2 فلب" (Find N2 Flip) للأسواق الدولية، ويتطلع صانع الهواتف الذكية الصيني إلى تعزيز أعماله خارج البلاد. فما مواصفات هذا الهاتف؟ وكم سيبلغ ثمنه في الأسواق العربية؟

يمثل "فايند إن2 فلب" محاولة "أوبو" لإحداث تأثير في قطاع المنتجات المميزة بسوق الهواتف الذكية، إلى جانب المنافسة في فئة الهواتف القابلة للطي الناشئة.

ويتم طي "فايند إن2 فلب" من المنتصف مثل الهاتف التقليدي، ويتميز بشاشتين؛ وتظهر الشاشة الرئيسية مقاس 6.8 بوصات عندما يكون الجهاز مفتوحًا، كما يمكنه الاتصال بشبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول من الجيل التالي.

وتوجد شاشة عرض ثانية على السطح الخارجي للهاتف عند طي الجهاز، الذي وصفتها شركة "أوبو" بأنه يتضمن "أكبر شاشة غطاء من نوعها".

مواصفات وميزات "أوبو فايند إن2 فلب"

التصميم والأبعاد

يتميز جوال "أوبو فايند إن2 فلب" القابل للطي بتصميم متطور وعصري يتضمن شاشة ذات طيات تجعل استخدام الهاتف أكثر سهولة وراحة في الحمل والاستخدام.

وتبلغ أبعاد الهاتف عند فتحه 166.2×75.2×7.5 ملم، وعند طيه 85.5×75.2×16 ملم، ويبلغ وزنه 191 غرامًا؛ مما يجعله خفيف الوزن ومناسبًا للاستخدام اليومي.

كما يتميز الجوال بجسم مصنوع من البلاستيك من الأمام والخلف، وهي مادة خفيفة الوزن ومتينة، في حين يأتي بإطار من الألمنيوم يجعله أكثر متانة.

ويدعم أيضًا شريحتي اتصال (Dual SIM)، حيث يمكن للمستخدمين استخدام شريحتي اتصال في الوقت نفسه والتنقل فيما بينهما بسهولة.

المعالج ونظام التشغيل

يأتي جوال "أوبو فايند إن2 فلب" القابل للطي بنظام تشغيل "أندرويد 13" (Android 13) الأحدث، وواجهة المستخدم "كولر أو أس 13" (ColorOS 13) الخاصة بشركة "أوبو"، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بتجربة استخدام سلسة وفعالة.

ويعمل الهاتف بشريحة "ميديا تيك ديمنستي 9000 +" (MediaTek Dimensity 9000+) (4 نانومترات)، التي تتميز بمعالج ثماني النواة (Octa-core) الذي يتيح أداءً سريعًا وفعالًا للغاية.

كما يأتي الهاتف بوحدة معالجة الرسومات "مالي-جي 710 إم سي 10" (Mali-G710 MC10)، التي تساعد على تشغيل الألعاب والتطبيقات بسلاسة وبدقة عالية.

الذاكرة

يتوفر هاتف "أوبو فايند إن2 فلب" القابل للطي بذاكرة داخلية تتراوح بين 256 و512 غيغابايتا، وذلك مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي (رام) تصل حتى 16 غيغابايتا؛ مما يتيح أداءً سريعًا وفعالًا للغاية وتخزينًا واسعًا للبيانات والملفات.

وتأتي الذاكرة الداخلية بتقنية "يو إف إس 3.1" (UFS 3.1) التي توفر خيارات قراءة وكتابة فائقة السرعة لتحسين تجربة المستخدم وتمكينه من الوصول إلى بياناته وملفاته بسرعة وسهولة.

ورغم عدم وجود فتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية، فإن الهاتف يتيح مساحة تخزين كافية للمستخدمين لتخزين الملفات والصور والفيديوهات بكل سهولة.

الشاشة والسطوع

يأتي هاتف "أوبو فايند إن2 فلب" القابل للطي بمواصفات متميّزة تجعله واحدًا من أفضل الهواتف القابلة للطي في السوق حاليًا؛ فتبلغ مساحة الشاشة الأساسية للهاتف 6.8 بوصات، وهي شاشة قابلة للطي من نوع "إل تي بي أو أومليد" (LTPO AMOLED)، وتأتي بمعدل تحديث 120 هرتزا، مما يوفر تجربة استخدام سلسة ونظيفة.

تتميز الشاشة بدقة "2كي بلس" (2K+)، ونسبة استحواذ الشاشة على الواجهة الأمامية بنسبة 87.5%، مما يجعل من السهل العمل على الهاتف والتحكم فيه بكل سهولة.

تم تجهيز الهاتف بشاشة ثانوية بحجم 5.54 بوصات، وهي شاشة "أومليد" بدقة "إف إتش دي بلس" (FHD+) ومعدل تحديث 120 هرتزا.

تتميز الشاشة الثانوية بنسبة الطول إلى العرض 18:9 ونسبة استحواذ الشاشة على الواجهة الأمامية بنسبة 90.6%، مما يجعلها مثالية لتشغيل التطبيقات والألعاب اليومية.

تم تجهيز الشاشة الأساسية بمعدل حساسية اللمس الذي يصل إلى 240 هرتزا، وهذا يعني أن الشاشة ستكون حساسة جدًا للتفاعل مع الإيماءات اللمسية، مما يوفر تجربة استخدام سلسة ومريحة.

ويأتي الهاتف بحماية زجاجية مقاومة للصدمات والخدوش في الشاشة الثانوية.

البطارية

تتميز بطارية هاتف "أوبو فايند إن2 فلب" القابل للطي بسعة 4300 مللي أمبير في الساعة، وهي من نوع "لي-بو" (Li-Po) ولا يمكن إزالتها من الهاتف. كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقوة 44 واتا مع وصول الشحن إلى 50% في 23 دقيقة فقط (حسب إعلان الشركة).

كما يتميز الهاتف أيضًا بتقنية الشحن العكسي السلكي التي تسمح للهاتف بشحن أجهزة أخرى عن طريق توصيلها بالهاتف عن طريق الكابل. هذه المواصفات الرائعة تجعل من بطارية الهاتف "أوبو" القابل للطي متينة وقوية، ويمكن للمستخدمين الاعتماد عليها في الاستخدام اليومي لفترة طويلة من الوقت قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.

الكاميرا الخلفية "الرئيسية"

تأتي الكاميرا الرئيسية في هاتف "أوبو فايند إن2 فلب" بنظام ثنائي العدسة، وتتكون من عدسة رئيسية بدقة 50 ميغابكسلا وفتحة عدسة "إف/1.8" (f/1.8)، وعدسة ألترا وايد (UltraWide) بدقة 8 ميغابكسلات، وفتحة عدسة "إف/2.2" (f/2.2)، وزاوية تصوير واسعة تصل إلى 112 درجة.

وتدعم الكاميرا وضعيات التصوير LED flash وHDR وPanorama. كما يتميز الهاتف بإمكانية تصوير الفيديو بدقة "4كي" (4K) و30 إطارًا في الثانية وتقنية "غيرو-إيه آي إس" (gyro-EIS) و"إتش دي آر" (HDR)، وتدعم خاصية التقريب، بالإضافة إلى إمكانية تصوير الفيديو بجودة 1080p و30/60/240 إطارًا في الثانية.

ولذلك ستكون الكاميرا في هاتف "أوبو" من الكاميرات المتميزة التي تضمن للمستخدمين صورًا وفيديوهات ذات جودة عالية وميزات متقدمة تجعلها خيارًا رائعًا لهواة التصوير والمستخدمين الذين يحتاجون إلى تصوير صور وفيديوهات بجودة عالية في جميع الظروف المختلفة.

الكاميرا الأمامية "السيلفي"

تأتي الكاميرا الأمامية (السيلفي) في هاتف "أوبو فايند إن2 فلب" القابل للطي بدقة 32 ميغابكسلا، وفتحة عدسة "إف/2.4" (f/2.4)، وزاوية تصوير واسعة تصل إلى 22 ملم، وتدعم ميزة التركيز التلقائي (AF).

كما تأتي الكاميرا الأمامية بميزات "إتش دي آر" (HDR) وبانوراما (panorama) وتقنية تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلا و30 إطارًا في الثانية.

الصوت والسماعات

يتميز هاتف "أوبو فايند إن2 فلب" القابل للطي بمكبرات صوت مدمجة مع مكبر صوت" (ستيريو سبيكرز)، مما يوفر جودة صوت عالية.

ومن الجدير بالذكر أن الهاتف لا يأتي بمدخل سماعات الرأس 3.5 ملم، ولكن يأتي بمدخل من نوع "تايب-سي" (Type-C) ولذلك تحتاج إلى محول من "تايب-سي" إلى مدخل 3.5 ملم، في حالة كان لدى المستخدم سماعات تقليدية.

الشبكات

يأتي هاتف "أوبو فايند إن2 فلب" القابل للطي بمواصفات اتصال متطورة، حيث يدعم الهاتف تقنية "واي فاي 802.11" (Wi-Fi 802.11) اللاسلكية التي تتيح اتصالًا سريعًا ومستقرًا بالإنترنت في مجموعة واسعة من البيئات والمواقع.

كما يدعم الهاتف تقنية بلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب "إن إف سي" (NFC) التي تسمح للمستخدمين بتبادل الملفات والمعلومات بسهولة عبر الهاتف.

ويتميز الهاتف أيضًا بدعمه تقنيات "جي بي إس" (GPS) و"غلوناس" (GLONASS) و"بي دي إس" (BDS) و"غاليلو" (GALILEO) و"كيو زد إس إس" (QZSS) للملاحة الجيوبيولوجية المتقدمة، بالإضافة إلى دعم تقنية الشحن العكسي السلكي ومنفذ "يو إس بي تايب- سي 2.0" (USB Type-C 2.0) وتقنية "أو تي جي" (OTG)، التي تتيح للمستخدمين توصيل الهاتف بأجهزة أخرى بكل سهولة.

الألوان

هاتف "أوبو فايند إن2 فلب" القابل للطي يأتي بـ3 خيارات للألوان: اللون الأسود الفضائي الجذاب والمميز (Astral Black)، واللون البنفسجي الفاتح الذي يضفي مظهرًا جميلاً على الهاتف (Moonlit Purple)، واللون الذهبي الكلاسيكي الذي يضفي لمسةً من الفخامة على الهاتف (Gold).

مواصفات أخرى

يضم هاتف "أوبو فايند إن2 فلب" القابل للطي العديد من المستشعرات الحساسة التي تساعد على تحسين وتوفير تجربة استخدام متميزة للمستخدم.

يتضمن الهاتف مستشعر البصمة الموضوع جانبيا (side-mounted fingerprint sensor) الذي يسمح للمستخدمين بفتح الهاتف بسهولة وسرعة.

كما يحتوي الهاتف على مستشعر الحركة (accelerometer) ومستشعر الدوران (gyroscope) المزدوج، ومستشعر الاقتراب المزدوج (dual proximity sensor)، ومستشعر البوصلة (compass)، ومستشعر طيف الألوان (color spectrum)؛ التي تساعد جميعها على تحسين وتوفير تجربة استخدام سلسة وفعالة للمستخدمين.

وقالت الشركة إن الهاتف يمكن أن يتحمل أكثر من 400 ألف طية ويفتح في درجة حرارة الغرفة القياسية، وهو ما يعادل فتح وإغلاق الجهاز نحو 100 مرة في اليوم لأكثر من 10 سنوات

أسعار هاتف أوبو

آخر تحديث لثمن هاتف "أوبو فايند إن2 فلب" كان في مارس/آذار 2023، بعد إطلاقه عالميا ولكن الأسعار التالية هي أسعار النسخة 12 غيغا – 256 غيغا من الذاكرة الداخلية.

ولم يتم إصدار الجوال في الأسواق العربية حتى الآن، وهذه الأسعار المتوقعة:

سعر الجهار في مصر 37 ألفا و999 جنيها مصريا، وسعره في السعودية 4799 ريالا سعوديا، أما سعره في الإمارات فالمتوقع أن يصل إلى 4699 درهما إماراتيا، أما في باقي الدول فالأسعار تقريبية، وقد تختلف بنسبة 10% عن السوق.

وسعر "أوبو فايند إن2" في الكويت 381 دينارا كويتيا، والبحرين 500 دينار بحريني، أما قطر فيصل إلى 4821 ريالا قطريا، وعُمان 493 ريالا عُمانيا، وفي المغرب سعر الهاتف 13 ألفا و627 درهما مغربيا، وفي ليبيا سعره قد يصل إلى 7142 دينارا ليبيا، أما السودان فالسعر المحتمل 64 ألفا و282 جنيها سودانيا، والجزائر 267 ألفا و843 دينارا جزائريا، وفي الأردن قد يصل إلى 907 دنانير أردنية، أما في فلسطين فالسعر المتوقع 6250 شيكلا.

العراق ولبنان وأميركا بالدولار، وهو السعر المعلن عنه عالميا ويصل إلى 1292 دولارا أميركيا.

"أوبو" وسوق الهواتف

تعد "أوبو" رابع أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم من حيث حصتها في السوق، وحققت نجاحًا على مدار السنوات القليلة الماضية من خلال بيع أجهزة عالية المواصفات ومبتكرة بسعر تنافسي.

وفي الآونة الأخيرة، كانت "أوبو" تتطلع إلى تعزيز وجودها خارج الصين والاستحواذ على حصة من سوق الهواتف الذكية المتطورة مثل شركة آبل.

المصدر : مواقع إلكترونية