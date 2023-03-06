أسوة ببقية النقابات.. نقابة الصحفيين تفشل في تحقيق علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة 

قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم الاثنين، إنها تفاجأت من قرار حكومة اشتية، بالاستجابة لجزء من مطالب النقابات المهنية، وتغييب وتجاهل وانكار الحكومة الفلسطينية لنضالات وتضحيات وحقوق الصحفيين.

وأضافت النقابة في بيان صحفي، "بالرغم من الوعود التي استمرت من أكثر من أربع سنوات، تحلى فيها الصحفيون بروح المسؤولية الوطنية والمهنية، وآثروا لغة الحوار الهادئ مع الحكومة، وكانوا جزءا لا يتجزأ من معركة التحرير وبناء المؤسسات وسدنة للحق والحقيقة".

وتابعت "اذ ترحب نقابة الصحفيين بالاستحابة لجزء من مطالب النقابات، والذي يعتبر حق أصيل من حقوقهم إلا أنها ترى أن الحكومة بسلوكها غير المسؤول، وتجاهلها لكل الحوارات التي جرت معها، تؤكد أنها لا تفهم إلا لغة التصعيد والمواجهة، لتنفيذ علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة للصحفيين، فهي تنتكر لحقوقهم المقرة دون أدنى مسؤولية".

وأعلنت النقابة الصحفيين الفلسطينيين التصعيد حتى تستجيب الحكومة لمطالب الصحفيين العادلة، الذين قدموا 55 شهيداً من زملائهم منذ عام 2000، وارتكب الاحتلال بحقهم أكثر من 8500 جريمة وانتهاك منذ عام 2013.

ودعت كافة الصحفيين الفلسطينيين لبدء حملة اعلامية في وسائل الاعلام والتوصل الاجتماعي ضد استهتار الحكومة بحقوق الصحفيين، وعدم الاستجابة لمطالبنا، وعدم تنفيذ قرارات مجالس الوزراء السابقة بخصوص علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة.

وختمت "تؤكد النقابة أنها ستبدأ في اجراءات احتجاجيه وإعلامية من أجل حماية حقوق الصحفيين الفلسطينيين والحفاظ عليها، بعد عرضها على الامانة العامة في اجتماعها الطارئ الذي سيعقد لمناقشة قرارات الحكومة والخطوات التي ستقوم بها النقابة لانصاف الصحفيين.