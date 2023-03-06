الشرطة النسائية بغزة تُنظم فعاليات للاحتفال باليوم العالمي للمرأة 

نظّمت إدارة الشرطة النسائية، صباح يوم الاثنين، حفلًا في اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من آذار/مارس من كل عام، حمل عنوان (فارسات حَمَلن الوطن)، الذي يعرض أهم إنجازات الشرطة النسائية لعام 2022.

وحضر الاحتفال الذي عقد بقاعة الهلال الأحمر، كل من: وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، والنائب في المجلس التشريعي أ. هدى نعيم، ووكيل وزارة شؤون المرأة أ. أميرة هارون، ومساعد وكيل الوزارة أ. سامي نوفل، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء د. محمود أبو وطفة، ومدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، ومدير الشرطة النسائية العميد ناريمين عدوان، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية والإدارات المركزية بالوزارة.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية التي تجسد دور المرأة الفلسطينية، وأوبريت فني عرضت خلاله أبرز مهامها ومشاركتها مع مكونات وزارة الداخلية والأمن الوطني وأبرز إنجازاتها خلال العام الماضي، ودورها في تعزيز السلم الأهلي والمجتمعي.

بدوره، أكد اللواء ناصر مصلح أن الشرطة النسائية تمثل مكوناً هاماً من مكونات المديرية العامة للشرطة، وجزءا أصيلا من بنيان وزارة الداخلية والأمن الوطني.

ومضى يقول: "يطيب لنا أن نلتقي بكم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وأن نحتفي معاً بإدارة الشرطة النسائية وإنجازاتها والجهود الكبيرة التي بذلتها في العام الماضي 2022، ونقول لكم بهذه المناسبة: كل عام والمرأة الفلسطينية بألف خير، وشرطتنا النسائية بألف خير".

ولفت اللواء مصلح إلى أن "الشرطة النسائية" قدمت طوال الأعوام السابقة أنموذجًا راقيًا في أداء مهامها، وشكلت إضافة نوعية في عمل المؤسسة الشرطية والأمنية.

وأضاف: "ومما لا شك فيه أن الدور التكاملي الذي قامت وتقوم به الشرطة النسائية مع أجهزة وإدارات وزارة الداخلية، ساهم في تجويد الخدمة التي نقدمها لشعبنا والمحافظة على عاداته وتقاليده".

وتابع بقوله: "إن ما شاهدناه من إنجازات لإدارة الشرطة النسائية في العام الماضي هو محل فخر واعتزاز بهذه الإدارة وبالأخوات الفضليات العاملات فيها".

وتوجه اللواء مصلح بالشكر والتقدير لجميع الأخوات من ضباط وضباط صف، ومنتسبات الشرطة النسائية، وفي مقدمتهن العميد ناريمين عدوان مديرة إدارة الشرطة النسائية على أدائهن المتميز، وارتقائهن المستمر.

وشدد على أن قيادة الداخلية تتطلع لمزيد من التطوير والارتقاء بأداء الشرطة النسائية في المرحلة القادمة بما يواكب حاجات المجتمع الفلسطيني وخصوصيته، وبما يساهم في المحافظة على حالة الأمن والأمان التي يعيشها مجتمعنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي اليوم العالمي للمرأة، توجه وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني بالتهنئة للمرأة الفلسطينية، قائلًا: "كل عام والمرأة الفلسطينية بألف خير، وفي مقدمتهن أمهات وزوجات وأخوات وبنات الشهداء والأسرى والجرحى، وتبقى كلمات الإشادة والثناء عاجزة أن توفي المرأة الفلسطينية حقها، فهي مخرجة الأبطال وصمام الأمان لأجيالنا ومجتمعنا، وفخر لكل نساء العالم".

من جانبه، توجه مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح في اليوم العالمي للمرأة بعظيم الشكر والامتنان للمرأة، وخص بالذكر المرأة العاملة في الشرطة الفلسطينية.

وثمّن اللواء صلاح، الدور المهم والمتميز للشرطة النسائية في تعزيز السلم المجتمعي والأسري، وبسط السكينة العامة، ومحاربة الجريمة.

وأكد أن الشرطة النسائية بكافة مكوناتها أبدعت في عملها الاعتيادي الشرطي والأمني بجانب رجال الشرطة، لاسيما في ميدان مكافحة الجريمة بكافة أنواعها، مما عكس صورة إيجابية ومشرفة للعمل الشرطي.

ومضى يقول: "كان للمرأة الفلسطينية دور بارز في مسيرة نضال شعبنا الفلسطيني حتى يومنا هذا، فهي قدمت التضحيات الجسام".

من جهتها، قالت مدير إدارة الشرطة النسائية العميد ناريمين عدوان: "نتطلع إلى تحقيق العدل ومساندة المرأة ورفع الظلم والقهر عنها، ونسعى دوماً لرفع المرأة المتميزة وتشجيعها".

واختتم الحفل بتكريم عدد من ضباط صف وضباط دوائر إدارة الشرطة النسائية في كافة المحافظات؛ لدورهن وأدائهن المتميز في العمل خلال العام الماضي.