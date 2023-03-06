تزامناً مع دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى.. نشطاء يتداولون فيديو (أيها الفدائي انتقم للأقصى)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير بعنوان (أيها الفدائي انتقم للأقصى)، وذلك بالتزامن مع دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى وما يسمى عيد المساخر.

⚡️ أيها الفدائي انتقم للأقصى !!



بالتزامن مع دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى وعيد المساخر

نشطاء يتداولون فيديو بعنوان "أيها الفدائي انتقم للأقصى"#الوفاء_للأقصى - #الذئب-הזאב pic.twitter.com/nHjET9QhCx — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) March 6, 2023

وكانت (منظمات الهيكل) المزعوم دعت جمهور المستوطنين إلى تنظيم اقتحامات جماعية مكثفة لساحات المسجد الأقصى يوم غد الثلاثاء والأربعاء المقبل، وذلك تزامنا مع ما يسمى عيد (المساخر) العبري.

وطالبت المنظمات الاستيطانية وزير الأمن القومي( الإسرائيلي)، إيتمار بن غفير، بإغلاق الأقصى أمام الفلسطينيين لمدة 10 أيام خلال عيد (الفصح العبري) الذي يتزامن مع شهر رمضان.

وأعلنت الجماعات الاستيطانية أنها تسعى خلال عيد (المساخر) إلى فرض الطقوس التلمودية والشعائر التوراتية، وقراءة فقرات توراتية بصوت مرتفع وبشكل جماعي داخل الأقصى، و(السجود الملحمي) في ساحات الحرم، إلى جانب محاولة الغناء والرقص والاحتفال عند أبواب المسجد الأقصى.

وطلبت (منظمات الهيكل) المزعوم، من الوزير بن غفير، إغلاق المسجد الأقصى أمام الفلسطينيين في الأسبوع الثالث من شهر رمضان، وذلك لإفساح المجال لاقتحامات اليهود خلال (عيد الفصح) العبري.