القيادي أبو عرة: جرائم الاحتلال لن تفلح في إخماد نيران المقاومة المتصاعدة بالضفة

أكد القيادي في حركة حماس الشيخ مصطفى أبو عرة، أن محاولات الاحتلال لكي الوعي الفلسطيني ودفع أهالي الضفة الغربية للاستسلام والتخلي عن طريق المقاومة، باءت بالفشل وجاءت بنتائج عكسية.

وأوضح القيادي أبو عرة أن محاولات الاحتلال أدت إلى تصاعد المقاومة في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، وهو ما ظهر مؤخراً في أريحا ونابلس وجنين وغيرها من المدن والمخيمات الفلسطينية.

وذكر أن الاحتلال يكتوي هذه الأيام من نيران المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية، مشدداً على أنه رغم ارتقاء أكثر من 65 شهيداً منذ بداية العام الجاري، إلا أن جميع محاولات الاحتلال لم تفلح في وقف عمليات المقاومة.

وبيّن أبو عرة أن ما يحدث في المدن والمخيمات بالضفة الغربية، هو كي للاحتلال في سبيل طرده عن الأرض الفلسطينية.

وتواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 17 عملًا مقاوما بالضفة والقدس، أبرزها 3 عمليات إطلاق نار، والتصدي لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركباتهم.

واشتعلت الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلة بالعمليات المؤثرة ضد الاحتلال ومستوطنيه، خلال شهر فبراير المنصرم.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" في تقريره الدوري (1177) عملاً مقاوماً بالضفة والقدس خلال الشهر الماضي، أدت إلى مقتل (8) إسرائيليين، وإصابة (43) جنديا ومستوطنا بجراح مختلفة.