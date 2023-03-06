فلسطينيات تنظم جلسة حول التغير المناخي وانعكاسه على النساء

نظمت مؤسسة فلسطينيات في مقرها بمدينة غزة اليوم، جلسة تثقيفية حول "التغير المناخي وانعكاسه على النساء"، وذلك ضمن أنشطة نادي الإعلاميات أحد برامج المؤسسة.

وتحدث خلال الجلسة الخبير البيئي د.أحمد حلس، الذي تحدث عن مفهوم التغيّر المناخي، انطلاقًا من الانبعاثات الحرارية الناتجة عن التطوّر الصناعي الذي تنتجه الدول الغنية بينما تدفع ثمنه الدول الفقيرة غير القادرة على مواجهة تبعات التغير المناخي مثل الفيضانات والجفاف.

وتحدث عن ارتفاع درجة حرارة الأرض وما تبع ذلك من انقراض الكثير من الكائنات الحية وغرق شواطئ دول، والتأثير المباشر على درجات الحرارة في الدول.

وشرح حلس إن من أهم نتائج تغيّر المناخ اختلاف منسوب مياه البحار ودرجات الحرارة وتغيّر منسوب الأمطار الذي أثّر على الزراعة حيث اختفت الكثير من المنتجات الزراعية التي تسبب غيابها في ارتفاع سعر المتوفر منها، وعدم قدرة الفقراء على شرائها ما تسبب في ظاهرة سوء التغذية.

وأكد أن أكثر الفئات تضررًا من كل تبعات التغيّر المناخي، هن النساء اللواتي يضطررن للتعامل مع انعكاساته الصحية والزراعية والاقتصادية، والمطلوب منها بشكل دائم توفير البدائل بينما هي الأكثر تضررًا والأقل قدرة على المواجهة كونهن الأكثر هشاشة وفقرًا.

وأوصى الحضور بضرورة تكثيف التوعية بكيفية التعامل مع التغيّر المناخي والمشاركة في كل الجهود التي تبني سياسات الصمود في مواجهة التغير المناخي، وكذلك تكثيف دعم القطاعات الأكثر تضررًا من التغير المناخي وخاصة النساء.