نقيب المهندسين بنابلس يدعو للكشف عن مستهدفي مركبته ومحاسبتهم

دعا نقيب المهندسين في محافظة نابلس يزن مصباح جبر، إلى الكشف عن مطلقي النار صوب مركبته الليلة الماضية، والعمل على محاسبتهم قانونياً.

وأكد جبر عقب تعرض مركبته للاستهداف، أنه يجب الكشف عن الفاعل ومحاسبته، حتى يطمئن الناس ويواصلوا خدمة نابلس وأهلها، مشيراً إلى أنه جرت مؤخراً انتخابات في مؤسسات مدنية عدة، ويوجد أناس وشخصيات يريدون خدمة البلد، ولعل ذلك أزعج هؤلاء الجناة.

وذكر أن استهداف مركبته لا يتوقف عنده شخصياً، وإنما امتد ليطال شخصيات ومؤسسات نابلس والسلم الأهلي، منوهاً إلى أنه تفاجأ فجر اليوم بتعرض مركبته الشخصية لإطلاق نار أصاب هيكلها بعشر عيارات نارية وألحق بها أضراراً مادية.

ولفت جبر إلى أنه توجه مباشرة للشرطة والمباحث الجنائية التي أرسلت قوة أمنية لمعاينة مكان الجريمة، وأحصت 10 عيارات نارية، أخذها الأمن لاستكمال التحقيقات.

وأفاد بأنه بناءً على معلومات تم الحصول عليها من بعض الجيران، فإن شخصاً ترجل من مركبة وصلت المنطقة، وأطلقت عدة عيارات نارية قبل المغادرة باتجاه شارع آخر بعيداً عن موقع الجريمة.

بدوره، استنكر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ حسين أبو كويك، حادثة إطلاق النار التي استهدفت مركبة نقيب المهندسين بنابلس يزن مصباح جبر.

وأكد القيادي أبو كويك أن هذا العمل المشين والاعتداء الآثم، يعد خدمة لأجندات لا وطنية ويخدم أعداء الأمة والشعب والمقدسات، مضيفاً أن "هذا الاعتداء يستوجب قيام السلطة وأجهزتها الأمنية بالتحرك السريع للكشف عن الجناة وفضحهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة".