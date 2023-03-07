من هو عبد الرحمن آل ثاني- رئيس الوزراء الجديد في قطر، يتساءل الكثير من الأفراد عن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بعد تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء في قطر بعد قرار صدر عن الأمير القطري تميم بن حمد.

روابط ذات صلة: أجمل رسائل تهنئة رمضان 2023 للأهل والأصدقاء

تعيين محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

وأعلن الديوان الأميري في قطر، اليوم الثلاثاء، أن الأمير تميم بن حمد؛ قبل استقالة رئيس الوزراء خالد بن خليفة آل ثاني؛ وعيّن مكانه محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وقالت وكالة الأنباء القطرية صدر الأمر الأميري رقم (2) لسنة 2023 بتعيين الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني؛ رئيساً لمجلس الوزراء، وقبول استقالة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني؛ رئيس مجلس الوزراء.

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مواليد (1 نوفمبر 1980م-) هو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري منذ 15 نوفمبر 2017، وتولى وزارة الخارجية منذ 27 يناير 2016 .

ويحمل درجة البكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال من من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر عام 2003م

وفي عام 2003 التحق بمجلس شؤون العائلة كباحث اقتصادي وتولى مهام مدير الشؤون الاقتصادية وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للتعدين.

وكذلك عضو مجلس إدارة جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنصب رئيس مجلس إدارة شركة أسباير كتارا للاستثمار.

استقالة رئيس الوزراء بقطر

وفي وقت سابق اليوم، قبل أمير قطر استقالة رئيس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، وكان الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني تولى منصب رئيس الوزراء إلى جانب وزير الداخلية منذ يناير/ كانون الثاني 2020، حتى استقالته اليوم.

ويشغل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني منصب وزير الخارجية في قطر منذ يناير 2016، وقبلها كان يشغل منصب مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية، منذ يناير 2014.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن الشيخ تميم بن حمد قبل استقالة الشيخ خالد بن خليفة عبد العزيز آل ثاني من المنصب ذاته.

مضيفة أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أدى اليمين القانونية رئيسا لمجلس الوزراء، أمام الشيخ تميم بن حمد.

ونوهت الوكالة، إلى أن "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، أصدر الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2023 بقبول استقالة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء".

روابط ذات صلة: كيفية الاستعداد لشهر رمضان 2023 في الوطن العربي