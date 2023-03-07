دعوات للاعتصام الحاشد اليوم رفضاً لاستهداف نقيب المهندسين بنابلس

انطلقت دعوات فلسطينية للمشاركة في الاعتصام الحاشد، اليوم الثلاثاء، رفضًا لاستهداف مركبة نقيب المهندسين بنابلس يزن مصباح جبر الليلة الماضية.

وأكدت الدعوات على أهمية المشاركة في الاعتصام رفضًا للجريمة البشعة التي أقدم عليها عصبة من المجرمين بإطلاق النار على مركبة المهندس يزن جبر، وذلك اليوم الثلاثاء الساعة الثانية ظهرًا في ساحة نقابة المهندسين- المريج بمدينة نابلس.

بدورها، أدانت حركة حماس حادثة إطلاق النار التي استهدفت مركبة نقيب المهندسين بنابلس الليلة الماضية، مشيرة إلى أنها تهدف للترهيب وزرع الرعب في نفوس النقابيين والنشطاء الذين يقودون الحراكات السلمية المطالبة بحقوق وطنية مشروعة.

وذكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران أن استهداف الأخ المهندس يزن جبر بصفته ناشطًا نقابيًّا ومجتمعيًّا، بالتزامن مع إطلاق أسبوع القدس الذي أعلن عنه فرع النقابة في نابلس، هو استهداف للكل الفلسطيني، واستخدام غير مشروع للسلاح.

وتابع بدران قائلاً: "استهداف جبر سلوك لا وطني لا يخدم إلا أعداء شعبنا وأصحاب الأجندات الخاصة في التيار المتنفذ في السلطة، في الوقت ذاته الذي تتصاعد فيه جرائم الاحتلال وحكومته المتطرفة ضد مكونات شعبنا الفلسطيني كافة".

وأكد على ضرورة قيام السلطة بمحاسبة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة، وتقديمهم للعدالة، ومنع التستر عليهم، مشدداً على مسؤولية الكل الفلسطيني من مؤسسات وشخصيات وأحزاب للعمل على لجم العناصر المأجورة ورفع الصوت ضد حالة الفلتان الأمني والاستهتار بأرواح أبناء شعبنا، والتي تستهدف زيادة الشرخ في ساحتنا السياسية والنقابية.