وزارة التعليم في غزة تفتتح المعرض التقني 2023

افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي المعرض التقني 2023 والخاص بمشاريع تخرج طلبة التعليم التقني في مؤسسات التعليم العالي وذلك في قاعة الشاليهات بمدينة غزة.

وشارك في الافتتاح م. سهيل مدوخ أمين عام مجلس الوزراء، ود. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، ود. إبراهيم القدرة الوكيل المساعد للتعليم العالي، وم.عبد الرحمن جبر مدير عام الكليات والتعليم التقني بالوزارة، وحضور شخصيات رسمية وأكاديمية وممثلين عن الوزارة ومؤسسات التعليم العالي.

وفي كلمته أوضح مدوخ أن المعرض يعكس مستوى الجدارة والريادة التي وصل إليها التعليم التقني في قطاع غزة برغم الاحتلال والحصار.

وأضاف:" نجحت وزارة التربية والتعليم بجدارة واقتدار في تحقيق إنجازات ملموسة في التعليم التقني وغيره من المجالات، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، ونحن نُشاهد ونرقب مشاريع إبداعية للطلبة على صعيد المدارس والكليات والجامعات.

من جهته، ثمّن ثابت هذا النشاط النوعي، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى دوماً إلى وضع الخطط والبرامج الهادفة للنهوض في العملية التعليمية بمختلف مجالاتها ومنها قطاع التعليم التقني والمهني.

وأكد أهمية العمل على تشجيع الطلبة وأفكارهم الريادية خاصة في مجال المشاريع الابتكارية التي تفيد في التنمية الوطنية.

بدوره، بين القدرة أن المعرض يأتي لتسليط الضوء على التعليم التقني ودوره في تلبية احتياجات سوق العمل والقضاء على البطالة، وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج الوطني، لافتاً إلى أن هذا النشاط هو تظاهرة علمية لتبادل الأفكار وإظهار مستوى الرقي الأكاديمي للتعليم الفلسطيني.

وفي نفس السياق أوضح جبر أن المعرض يضم 100 مشروع من طلبة الجامعات والكليات بقطاع غزة وذلك في 3 مجالات هي: المجال الهندسي والتقني، مجال البرمجة وقواعد البيانات، ومجال الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي، حيث يشارك في هذه الفعالية 10 مؤسسات تعليم عالي.

وخلال المعرض أشاد الحضور والزوار بما شاهدوه من مشاريع نوعية، كما ثمنوا دور وزارة التعليم في إقامة مثل هذه الفعاليات المهمة الهادفة للترويج للتعليم التقني وتسويق أفكار وابتكارات خريجي المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية، وربط الخريجين بسوق العمل.