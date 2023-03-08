قطر تدين اقتحام جنين وتحث المجتمع الدولي لتوفير حماية دولية لشعبنا

أدانت قطر بشدة اقتحام جيش الاحتلال لمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، الذي أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، واعتبرته امتداداً لجرائمه المتواصلة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكه الصارخ لقرارات الشرعية الدولية.

وحذرت "الخارجية القطرية" في بيان اليوم الثلاثاء، من تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء التصعيد (الإسرائيلي)، كما حثت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف الاعتداءات (الإسرائيلية) وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ومساءلة (إسرائيل) عن جرائمها المروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.