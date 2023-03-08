تعرف على تطورات الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأربعاء 8 مارس 2023

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا بوجه عام وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الخميس: يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الجمعة: فيكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت دائرة الأرصاد أن يكون الجو، يوم السبت المقبل، صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.