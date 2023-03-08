شاهد| أمن السلطة يعتدي على جنازة الشهيد القسامي خروشة

اعتدت أجهزة أمن السلطة ظهر اليوم الأربعاء، على جنازة الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة.

وهاجم أفراد أمن السلطة مسيرة التشييع التي انطلقت من أمام مستشفى رفيديا، بعد صلاة الظهر.

واستشهد مساء أمس الثلاثاء الأسير المحرر خَرْوَشَة (49 عاماً) من مخيم عسكر بنابلس، بعد اشتباك مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزلاً تحصن فيه بمدينة جنين.

والقسامي خروشة أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 9 سنوات، واستمر آخر اعتقال له لمدة (40) شهراً، تحرر منها بتاريخ 13/12/2022.

وزفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الشهيدين القساميين المجاهدين عبد الفتاح خروشة ومعتصم صباغ، وإخوانهم أبطال التصدي للعدوان على جنين.

وأكدت كتائب القسام في بيان عسكري مساء أمس الثلاثاء، أن الشهداء الأبطال ارتقوا في مخيم جنين على درب المقاومة والجهاد والبطولة، موفون بعهد الله وميثاق الدم والشهادة، راسمين طريق النصر والحرية لشعبنا وقدسنا وفلسطيننا.

وقالت إن الشهيد القسامي البطل عبد الفتاح خروشة “أبو خالد”، نفذ عملية حوارة التي قتل فيها اثنان من المستوطنين، دفاعاً عن شعبنا في وجه جرائم المغتصبين الحاقدين.