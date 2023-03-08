زوجة الشهيد خروشة: اعتداء السلطة على الجنازة استمرار في مسلسل الانتقام

قالت أم خالد زوجة الشهيد عبد الفتاح خروشة إنه لا توجد غرابة في اعتداء أمن السلطة على جنازة الشهيد، حيث أن ما يعجز عنه الاحتلال تنفذه السلطة.

وأضافت أم خالد التي كانت تنتظر وصول جثمان الشهيد إلى المنزل لإلقاء نظرة الوداع عليه في تصريح ل"الرسالة نت": "هذا استمرار لمسلسل الانتقام من الشهيد عبر الاحتلال وعملائه".

اعتدت أجهزة أمن السلطة ظهر اليوم الأربعاء، على جنازة الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة.

وهاجم أفراد أمن السلطة مسيرة التشييع التي انطلقت من أمام مستشفى رفيديا، بعد صلاة الظهر.

واستشهد مساء أمس الثلاثاء الأسير المحرر خَرْوَشَة (49 عاماً) من مخيم عسكر بنابلس، بعد اشتباك مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزلاً تحصن فيه بمدينة جنين.