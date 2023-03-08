أبناء البلد بالداخل للرسالة: السلطة تقف خلف تسليم مناطق اختباء المقاومين

قال رجا إغبارية رئيس المكتب السياسي السابق بحركة أبناء البلد بالداخل المحتل، إنّ السلطة تقف خلف كل المعلومات التي تصل الاحتلال حول مناطق اختباء المقاومين.

وأضاف اغبارية لـ"الرسالة نت": "الاحتلال أعلن عن وصوله لمنزل الشهيد بعد حصوله على المعلومة الذهبية من السلطة".

وتابع: "السلطة تتحمل مسؤولية ما يجري الان ما هجوم وكشف لمواقع المناضلين والمقاومين"

ووصف هجوم السلطة على جنازة الشهيد عبد الفتاح جريشة بـ"العمل المخابراتي المقزز".

وعدّ اعتداء السلطة الوحشي نتيجة طبيعية لمؤتمر العقبة الذي يقوّي السلطة على شعبها، تبعا لتوصيفه

وذكر أن ظروف شعبنا تمنعه من الانتفاضة على السلطة؛ لكن ستأتي اللحظة التي يحاكم فيه قيادات السلطة جميعا بتهمة الخيانة العظمي، والقول لإغبارية.