المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية يستنكر اعتداء السلطة على موكب الشهيد خروشة

استنكر المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية سلوك عناصر الأجهزة الأمنية المتمثل في الاعتداء على موكب تشييع الشهيد عبد الفتاح خروشة في نابلس.

وينظر المجلس التنسيقي للقوائم بعين الخطورة لما يحصل في الضفة الغربية من الأجهزة الأمنية، في مسلسل واضح لقمع الحريات، ابتداءً باغتيال نزار بنات واستمراراً باعتداء اليوم الذي لم تسلم منه مواكب الشهداء.

ويدعو مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والقوى الفلسطينية لرفض هذا السلوك والتضافر لوضع حد له، لوقف حالة الاستشراء منقطعة النظير التي تمارسها الأجهزة الأمنية بحق المواطنين.

كما ويطالب السلطة الفلسطينية وقادة الأجهزة الأمنية بالتراجع الفوري عن هذه الممارسات، والاصطفاف جنباً لجنب مع أبناء شعبنا؛ فالتاريخ لن يرحم أحداً.