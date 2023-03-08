الهلال الأحمر: نرفض اتهامات الاحتلال باستخدام مركباتنا لأغراض عسكرية

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني رفضه لاتهامات المتحدث باسم قوات الاحتلال (الإسرائيلي) المتعلقة باستخدام مركبة إسعاف تابعة للجمعية من المجموعات المسلحة في جنين، بتاريخ 7 آذار 2023.

وقال في بيان وصل (الرسالة نت): "إن هذا الاتهام الكاذب يشكل تحريضا متعمدًا وخطيرًا ضد الطواقم والمركبات الطبية التابعة للجمعية، ويعرض حياة طواقم الإسعاف والطوارئ للخطر".

وأضافت الجمعية أن "الاتهام يحرض المستوطنين وقوات الاحتلال ويدعوهم بشكل مباشر إلى مواصلة استهداف الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف التابعة لها".

وأكدت أن مركبات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تحمل شارة الهلال الأحمر المحمية بوضوح من جميع جوانب المركبات، ما يعني سهولة إمكانية التعرف عليها من السماء ومن مختلف الزوايا.

وذكرت الجمعية أن قوات الاحتلال استخدمت مركبات الإسعاف التابعة للجمعية لأغراض عسكرية، كما وثقها الفيديو في مخيم عقبة جبر للاجئين في أريحا، في 1 آذار 2023، عندما استولت قوات الاحتلال على مركبتي إسعاف تتبعان للجمعية واستخدمتهما كدرع لحماية المركبات العسكرية والجنود الذين اختبؤوا خلفهما واستمروا في إطلاق النار على الفلسطينيين، في انتهاك واضح وخطير للقانون الدولي الإنساني.

وشددت على التزامها الصارم والكامل بالمبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، داعيةً اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي إلى ضمان حماية الطواقم الطبية والمركبات والمرافق الطبية، ووضع حد لإفلات سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) من العقاب.