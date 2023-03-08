قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة إن المشاركة في جنازات الشهداء دلالة على أنّ الحاضنة الشعبية للمقاومة تتسع كل يوم.

وعد خريشة أن اعتداء أجهزة السلطة على جنازة الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة انتهاك لحرمة الشهداء وسقوط أخلاقي للمعتدين.

وطالب بتشكيل لجنة تحقيق شعبية لمحاسبة المعتدين وأن تعتذر السلطة للشهداء وعوائلهم.

وأضاف أن المتنفذين في السلطة يصرون على الاستمرار في التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وأشار إلى أن المجزرة التي حصلت في جنين امتداد لسلسلة من جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، دعت حركة حماس، إلى محاسبة المتورطين في قمع أجهزة السلطة، لمسيرة تشييع خروشة، واصفة الاعتداء بأنه جريمة وانتهاك صارخ لكافة القيم الوطنية والدينية والأخلاقية.

وذكرت حماس أن اعتداء أجهزة السلطة "سقوط أخلاقي جديد، يُضاف إلى سجلها الأسود في القمع والتنكيل بشعبنا ورموزه الوطنية".

واستشهد مساء أمس، الأسير المحرر خَرْوَشَة (49 عاماً) من مخيم عسكر بنابلس، بعد اشتباك مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزلاً تحصن فيه بمدينة جنين.

والقسامي خروشة أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 9 سنوات، واستمر آخر اعتقال له لمدة (40) شهراً، تحرر منها بتاريخ 13/12/2022.