الاحتلال يغتال 3 مقاومين في بلدة جبع بجنين وإسقاط طائرة مسيرة

اغتالت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم الخميس، ثلاثة مقاومين في بلدة جبع قضاء جنين، وذلك بإطلاق النار على مركبتهم.

وأفادت وزارة الصحة بأن الشهداء الثلاثة، هم: سفيان عدنان إسماعيل فاخوري (26 عاماً)، ونايف أحمد يوسف ملايشة (25 عاماً)، وأحمد محمد ذيب فشافشة (22 عاماً).

وتسللت قوة خاصة من جيش الاحتلال لبلدة جبع لاغتيال المقاومين الثلاثة، فيما تصدت المقاومة بجنين لاقتحام قوات الاحتلال، واستهدفوهم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة، وذلك عقب اغتيال القائد الميداني الأسير المحرر سفيان فاخوري.

وأسقط مقاومون فلسطينيون طائرة مسيرة للاحتلال في بلدة جبع قضاء جنين، بينما بدأت قوات الاحتلال بعملية الانسحاب عقب تنفيذها عملية الاغتيال.

واستشهد قبل يومين 6 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين، ومحاصرة أحد المنازل، بينهم منفذ عملية حوارة الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة.

وشيّعت جماهير غفيرة أمس، جثمان خروشة في موكبٍ مهيب بمخيم عسكر بنابلس، رغم قمع أجهزة أمن السلطة للمشيعين وإسقاط الجثمان على الأرض.