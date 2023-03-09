طقس فلسطين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الخميس

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، وتبقى تحوم حول المعدل السنوي العام لشهر مارس، ويسود خلال النهار جو غائم جزئي وبارد نسبي خاصة في الجبال، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات من المطر في بعض المناطق، ومع المساء والليل يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو بارداً.

وغدًا الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود خلال النهار جو مشمس ودافئ ومعتدل خاصة في المناطق الغورية والبحر الميت، مع المساء يصبح الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية العالية، ودافئا نسبياً.

والسبت المقبل، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويبقى الجو لطيفاً ومعتدلاً في ساعات النهار، وفي الليل والفرج والصباح الباكر يصبح الجو بارداًُ نسبياً إلى بارد، في المناطق الغويرة والبحر الميت يكون الجو معتدلاً جداً.