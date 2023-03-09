مسؤولون أمريكيون يتخذون خطوات ضد سموتريتش بعد تصريحاته حول حوارة

ألغى مسؤولون أمريكيون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مشاركتهم في مؤتمر منظمة "البوندس" المسؤولة عن جمع التبرعات من اليهود في العالم لصالح (إسرائيل) والمقرر يوم الأحد المقبل، وذلك بعد رفض المنظمين إلغاء كلمة من المقرر أن يلقيها وزير المالية (الإسرائيلي)، والوزير في وزارة الجيش، بتسلئيل سموتريتش، خلال المؤتمر بحسب ما أفاد تقرير صحفي في موقع "واينت" العبري.

وقال الموقع، "الزيارة المتوقعة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش للولايات المتحدة لا تتوقف عن احتلال عناوين الصحف فبعد احتجاج المنظمات اليهودية، ورفض البيت الأبيض مقابلته، وحتى النظر في إلغاء تأشيرة دخول الوزير إلى البلاد، تبين الآن أن كبار المسؤولين في إدارة بايدن ألغوا مشاركتهم في مؤتمر البوندس يوم الأحد، بعد أن رفض المنظمون إلغاء خطاب سموتريتش في المؤتمر".

وفقًا للموقع الإلكتروني، كان من المفترض أن يشارك مسؤولون كبار في إدارة بايدن بل ويلقون خطابًا في المؤتمر، لكنهم ألغوا مشاركتهم لأن سموتريتش سيشارك أيضًا، حيث يرفض المسؤولون في إدارة بايدن مشاركة سموتريتش بعد تصريحاته الأخيرة حول "محو بلدة حوارة".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد نددت بتصريحات سموتريتش، كما وصفها المتحدث باسم الوزارة نيد برايس بـ "عديمة المسؤولية والمسيئة والمثيرة للاشمئزاز".