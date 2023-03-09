أجهزة السلطة تواصل انتهاكاتها وتصعد من اعتقالاتها السياسية في نابلس

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها ضد الأسرى المحررين والنشطاء والرموز الوطنية، بسبب آرائهم وتوجهاتهم السياسية، إلى جانب ملاحقة الطلبة الجامعيين على خلفية عملهم النقابي.

وشنت أجهزة السلطة الليلة الماضية، حملة اعتقالات سياسية جديدة في نابلس، طالت عدداً من الأسرى المحررين، وذلك بعد ساعات من قمع مشيعي جثمان منفذ عملية حوارة البطولية الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة.

واقتحم عناصر من الأمن الوقائي فجر اليوم، منزل الأسير المحرر أحمد يوسف عواد في نابلس، وقامت باعتقاله بطريقة همجية، إضافة إلى اعتقال المحرر صايل عصفور بعد اقتحام منزله.

واعتقل وقائي السلطة في نابلس المحرر خالد دروزة، والشاب صلاح الدين بشتاوي، بعد اقتحام منزليهما بطريقة همجية.

واختطفت أجهزة السلطة في نابلس الأسير المحرر والمعتقل السابق عبد الرحمن صباح، وقامت بمصادرة مركبته.

وفي سياق متصل، اعتقلت مخابرات السلطة في نابلس الشاب نور أبو حلاوة، وذلك بعد مداهمة منزله مساء أمس، على خلفية مشاركته في تشييع جثمان الشهيد عبد الفتاح خروشة.

وتواصلت انتهاكات أجهزة أمن السلطة بحق المواطنين، وملاحقاتها واعتقالاتها للطلبة والنشطاء والأسرى المحررين، خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.

وسجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة (247) انتهاكًا سياسيًا، تنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة وقمع واعتداء على الحقوق والحريات.