أبطال جبع.. سيرة عطاء ومقاومة من الأسر إلى المطاردة حتى الشهادة

من ظلمة السجان وتضحيات الأسر إلى مقارعة الاحتلال بالمقاومة والجهاد حتى الشهادة، وحتى آخر نفس يسعون لصد جرائم الاحتلال وإيلامه بما يرتكبه من عذابات بحق شعبنا.

لم تثن سنوات السجون والقيد مقاومي الضفة في جنين ونابلس عن مواصلة طريق المقاومة بعد نيل الحرية من سجون الاحتلال.

الشهيد المجاهد نايف ملايشة الذي ارتقى صباح اليوم في بلدة جبع قضاء جنين، هو أسير محرر أفرج عنه قبل 35يوما.

ولم يختلف عنه رفيق دربه الشهيد المجاهد سفيان الفاخوري في حال الأسر والشهادة، حيث أفرج عنه من سجون الاحتلال قبل ثلاثة أشهر.

وتحرر الفاخوري قبل ثلاثة أشهر برفقة الشهيد البطل عز الدين حمامرة الذي ارتقى منتصف يناير الماضي في بلدة جبع باشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

وارتقى ثلاثة مقاومين، صباح اليوم الخميس، وهم الشهيد المجاهد: سفيان عدنان إسماعيل الفاخوري (26 عامًا)، والشهيد المجاهد: أحمد محمد ذيب فشافشة (22 عامًا)، والشهيد المجاهد: نايف أحمد يوسف ملايشة (25 عامًا)، في عملية اغتيال برصاص الاحتلال.

على درب الشهيد خروشة

ولم يغب شهداء جبع عن حال الشهيد القسامي البطل عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة البطولية.

واستشهد، أول أمس الثلاثاء، الأسير المحرر خَرْوَشَة (49 عاماً) من مخيم عسكر بنابلس، بعد اشتباك مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزلاً تحصن فيه بمدينة جنين.

والقسامي خروشة أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 9 سنوات، واستمر آخر اعتقال له لمدة (40) شهراً، تحرر منها بتاريخ 13/12/2022.