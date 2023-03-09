بلد أوروبي يعين أول (مستشار حكومي) يعمل بالذكاء الاصطناعي

عينت رومانيا أول مستشار حكومي يعمل بالذكاء الاصطناعي، طوره باحثون من عدة جامعات في البلاد، لفك رموز الشبكات الاجتماعية وتحليل منشورات الرومانيين الأكثر انتشارا.



وقال رئيس الوزراء الروماني نيكولاي سيوكا خلال اجتماع حكومي: "أود أن أبدأ الاجتماع بمفاجأة"، مقدما العضو الجديد في الحكومة "إيون"، الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.



ولفت إلى أن حكومته تقوم بسابقة عالمية من خلال إطلاق أول مستشار يعمل بالذكاء الاصطناعي.



وسيعمل "إيون" على إبلاغ الحكومة، أولا بأول، بمقترحات الرومانيين، ورغباتهم، من خلال تحليل المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأثارت تقنيات الذكاء الاصطناعي جدلا كبيرا مؤخرا؛ بسبب المخاوف الأخلاقية المترتبة على روبوتات الذكاء الاصطناعي.



وأثار قاض ضجة في كولومبيا، بعد أن استخدم برنامج الدردشة الآلي "تشات جي بي تي" القائم على الذكاء الاصطناعي، للحكم في قضية تتعلق بطفل مصاب بالتوحد.



وقال القاضي خوان مانويل باديلا: "هذا يفتح آفاقا هائلة، اليوم قد يرتبط الأمر ببرمجية "تشات جي بي تي"، لكن في غضون ثلاثة أشهر يمكن الاعتماد على أي بديل آخر لتسهيل صياغة النصوص القانونية التي يمكن للقاضي الاستناد إليها".



وفي حكم صدر في 30 كانون الثاني/ يناير، بتّ القاضي بطلب إحدى الأمهات لإعفاء ابنها المصاب بالتوحد من دفع تكاليف المواعيد الطبية والعلاج والنقل إلى المستشفيات، بسبب افتقار الأسرة إلى الموارد المالية اللازمة لتغطية هذه النفقات.



وحكم القاضي لصالح الطفل، مشيرا في حكمه إلى أنه استشار روبوت الدردشة "تشات جي بي تي" لإصدار قراره.



وسأل باديلا الروبوت الذكي "تشات جي بي تي"، بحسب محضر قراره: "هل القاصر المصاب بالتوحد معفى من دفع رسوم العلاج؟". فرد الروبوت، "نعم، هذا صحيح. وفقا للقانون الحالي في كولومبيا".

المصدر: عربي21