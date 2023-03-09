عبد الفتاح خروشة... أسير الأمس شهيد اليوم

هو ابن مخيم عسكر، استشهد في جنين، ومن نابلس لجنين، مسافة مجد واحدة ليست بالطويلة، طريق رصفه أب قام بعملية بطولية في نابلس، واعتصم في جنين، حيث اغتيل بالأمس.

قبل شهرين ونصف كان عبد الفتاح خروشة (49 عاما) أسيرا في سجون الاحتلال، وحينما تحرر عاد مقاوما، وكأنه وقع عقدا مع الإصرار رغم الأسر ومحاولات السجان، لم يتغير ولم يحيد عن خطه الذي اختاره من البداية.

ثم قبل عشرة أيام أعلن الاحتلال عن مقتل ضابطين على حاجز حوارة – نابلس، رشقا بالرصاص، ثم اختفى القاتل، وبالأمس اجتاحت قوات الاحتلال جنين، اغتالت خروشة مع خمسة آخرين من رفاقه، بعد مقاومة باسلة، ثم أعلنت بأنها اغتالت منفذ عملية حوارة، الذي لا يعلم عن فعله البطولي أحد، سوى أقرانه في مقاومة جنين.

يقول شهود العيان في مخيم جنين حيث البيت المحاصر الذي كان يختبئ فيه خروشة:" حاصروا خروشة كسروا الجدران والنوافذ، سيارات مدرعة، رشقوا كل الزوايا بالرصاص، ودخلوا بعد أن كسروا الأبواب، وحصروا النساء في زاوية بالمطبخ".

تسللت وحدات خاصة بدأت بإطباق الحصار على المنزل وتوزعت على محيط المنازل المجاورة، ثم بدأت بإطلاق الرصاص، ثم اشتبك الشهيد، ككل شهداء جنين الذين يموتون ولا يستسلموا، ورفض خروشة الاستسلام، فاستشهد ستة، وأصيب ستة وعشرين.

حل الدمار في الحي، والمنزل، والمنطقة، وسكن الرعب قلوب الجيران، شهود العيان على المجزرة، بينما تؤكد الكتائب على اختلاف انتماءاتها بأنها خاضت اشتباكات مسلحة وأصابت جنديين بجراح متفاوتة.

وفي اليوم الثاني، وبعد عملية الاغتيال، قُتل خروشة مرة أخرى، حينما قيدت السلطة الفلسطينية العائلة بأن تشيع الجثمان من مستشفى رفيديا مباشرة إلى مخيم عسكر، فرفعت الرايات الخضراء في الجنازة، والرايات الخضراء تغيظ الاحتلال الذي يبدو أنه على اتفاق مع السلطة بأن يمنع رفعها في الجنازات.

وهنا قمعت الشرطة الفلسطينية جنازة الشهيد واعتدت على المشيعين وأطلقت النار وأسقطت نعش الشهيد من فوق أكتاف محبيه لتموت هي أمام العالم في بث حي ومباشر وتقتل خروشة مرة أخرى.

زوجة الشهيد كانت فخورة بالخبر الذي ربما توقعته:" كنت بالأمس زوجة لأسير، واليوم أنا زوجة لشهيد"، هكذا قالت زوجته وهي تعبر عن فخرها وتجالس النساء في سرادق العزاء، وتصف الذكرى الأجمل التي جمعته معها منذ خروجه من السجن:" آخر ذكرى معه لا أنساها قبل عشرة أيام، وكنت أقرأ القرآن وهذه أحلى ذكرى لي معه، حينما طلب أن يسمع القرآن بصوتي قبل شهر".

ابنة الشهيد عبد الفتاح خروشة أخفت حسرة ظهرت من قلب العين لم تغطي على قوة صوتها وهي تقول: " كان والدي بطل ودائماً يطلب الشهادة، كان غيابه في السجن كتير بوجعني، ولما طلع من السجن كنت مبسوطة انه جمبي، بس الحمدلله نال الشهادة يلي كان يطلبها وأنا مبسوطة أكثر، لأنه أخد يلي بتمناه، كان حلمه وحققه، كنت بحس أنه دايما جنبي، بطل في حدا جنبي"

اعتقل الشهيد خروشة منذ عامين، ولم يكن الاعتقال الأول، بل قضى ما مجموعه تسع سنوات في سجون الاحتلال، أب لخمسة أبناء أكبرهم في السابعة والعشرين، كان يعمل سائقا لشاحنة نقل، يقضي حاجته وحاجة بيته، بقليل من المال، ويعلمهم في الخفاء من وراء الجدران، الكثير من العزة والمجد.