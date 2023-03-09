هل تخفض صلاة التراويح ضغط الدم؟

هل الصيام مضر بمريض الضغط المرتفع؟ وهل تخفض صلاة التراويح ضغط الدم؟ وهل يمكن لمريض ارتفاع ضغط الدم ممارسة الرياضة في رمضان؟ وبماذا يفطر مريض الضغط المرتفع؟

هل الصيام مضر بمريض الضغط المرتفع؟

تقول مؤسسة حمد الطبية في قطر إن معظم الدراسات التي أجريت لمعرفة تأثير الصيام على المصابين بارتفاع ضغط الدم قد أثبتت أنه لا يوجد ما يمنع المسلم المصاب بهذا المرض من إتمام صيامه إذا كان لا يعاني مضاعفات أو مشكلات صحية أخرى.

فإذا كنت تعاني مرض ارتفاع ضغط الدم، ونويت الصيام في شهر رمضان، فلا داعي لأن تقلق، لأن الصيام لا يؤثر سلبا على توازن ضغط الدم.

كيف يصوم مريض الضغط في رمضان؟

يجب على مريض ارتفاع ضغط الدم القيام بما يلي:

استشارة الطبيب المعالج لتحديد الحالة والقدرة على الصيام وإجراء تعديلات على جرعات الدواء ومواعيده لتلائم أوقات السحور والإفطار.

يمكن الاعتماد على أدوية الضغط ذات المفعول الطويل المدى، إذ تستخدم مرة واحدة أو مرتين على أقصى حد خلال اليوم، ويمكن تناولها مساء ولا تتعارض مع أوقات الصيام، وذلك وفقا للسيدة دعاء أبو الشيخ، المثقِّفة الصحية في وزارة الصحة العامة القطرية.

قياس الضغط بشكل دوري خلال اليوم.

بماذا يفطر مريض الضغط المرتفع؟

يُنصح مريض ارتفاع ضغط الدم بالتالي:

الإكثار من تناول السوائل والعصائر الطبيعية غير المحلاة عند الإفطار، وذلك لتجنب الشعور بالعطش والجفاف وما قد يتبعه من مضاعفات.

جعل الخضروات والفواكه جزءا أساسيا من الوجبات الرمضانية، فهي مصدر أساسي للبوتاسيوم الذي يسهم في التحكم بضغط الدم المرتفع.

تناول السمك المشوي مرتين -على الأقل- أسبوعيا، إذ تحتوي الأسماك على الأحماض الدهنية الخاصة "أوميغا 3" (Omega 3)، التي تساعد في تنظيم ضغط الدم، إضافة إلى تأثيرها الوقائي من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ومن الأسماك الغنية بالأحماض الدهنية السلمون والسردين.

عدم المبالغة في تناول اللحوم والدواجن.

تناول منتجات الحليب قليلة الدسم لأن الكالسيوم يلعب دورا مهما في تنظيم ضغط الدم، إضافة إلى أهميته في تعزيز صحة العظام.

أغذية يُنصح مريض ضغط الدم بتقليلها أو تجنبها