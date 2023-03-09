الأسرى يعلنون الاعتصام في السجون بعد صلاة غد الجمعة

أعلن الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي عن الاعتصام في ساحات السجون بعد صلاة غدٍ الجمعة، وفق برنامج "العصيان" المتواصل منذ 24 يوماً، رداً على قرارات حكومة الاحتلال ووزيرها المتطرف إيتمار بن غفير بحقهم.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان تلقت "الرسالة نت" نسخة منه اليوم الخميس، إنّ الأسرى ينفذون الاعتصام غداً الجمعة وفقاً لبرنامجهم النضالي، مع ارتداء زي "الشاباص".

ودعت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة الشعب الفلسطيني، للمشاركة الفاعلة يوم غد الجمعة، في الفعاليات الوطنية كافة، رفضًا لجرائم الاحتلال ومجازره المستمرة، ونصرة لهم في معركتهم ضد إجراءات "بن غفير"، وفقاً لما جاء في البيان.

وتأتي هذه الخطوات ضمن البرنامج النضالي المتصاعد، لمواجهة سياسات المتطرف "بن غفير" والإجراءات القمعية بحقهم.

وأرجع الأسرى يوم أمس الأربعاء، وجبتي طعام وارتدوا ملابس السجن "الشاباص"، وأوقفوا الحركة في الفورات من الساعة 4:30 وحتى 4:45.

وبدأ الأسرى في 14 شباط/ فبراير الماضي، بخطوات نضالية، بعد أنّ أعلنت إدارة السّجون، وتحديدًا في سجن "نفحة"، البدء بتنفيذ الإجراءات التّنكيلية التي أوصى بها "بن غفير".