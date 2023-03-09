عساف: رهان قيادة السلطة على التنسيق الأمني سيفجر الأوضاع بوجهها

قال عمر عساف عضو لجنة المتابعة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني١٤مليون، إن رهان السلطة على استمرار التنسيق الأمني، سيضعها في عزلة، ويفجر الأوضاع في وجهها، مؤكدا أن السلطة لن تجني من تعاونها سوى مزيد من الغضب الشعبي.

وأكدّ عساف لـ"الرسالة نت" أنّ ما يجري في الضفة يستدعي من السلطة إعادة مراجعة تاريخية لمواقفها، والتوقف الكامل عن الرهان على الامريكان والاحتلال.

وأوضح ان سلوك السلطة السياسي والأمني والاجتماعي كله يدفع تجاه تعزيز الغضب، ويضع علامات استفهام حول دورها.

وذكر أن قيادة السلطة تدفع الأمور للانفجار في وجه الاحتلال والسلطة معا.