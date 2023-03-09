فصائل تبارك عملية إطلاق النار في تل أبيب

باركت فصائل فلسطينية في بيانات منفصلة وصلت "الرسالة نت"، عملية إطلاق النار في تل أبيب، معتبرةً إياها رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال.

ونفذ فلسطيني مساء اليوم الخميس، عملية إطلاق نار في شارع ديزنغوف في مدينة تل أبيب، أدت إلى إصابة 5 مستوطنين أحدهم في حالة ميؤوس منها، قبل أن يرتقي شهيداً.

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن الإجراءات الأمنية لسلطات الاحتلال تنهار أمام هذه العملية، لافتاً إلى أن العملية رد سريع على جريمة الاحتلال في جنين صباحاً.

وحذر "قاسم" في تصريحاته أن الوقت الذي يقتل فيه الاحتلال الشعب الفلسطيني دون رد "قد مضى".

من جانبها أوضحت المقاومة الشعبية في فلسطين، أن العملية رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الفلسطينيين، ورسالة للعالم أن الشعب لن يترك حقه وماضٍ حتى تحقيق تطلعاته بالحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال.

ودعت المقاومة الشعبية في بيانها إلى تصعيد العمل المقاوم في الضفة الغربية والداخل المحتل، ومهاجمة الاحتلال في نقاط التماس كافة.

بدورها، اعتبرت حركة المجاهدين الفلسطينية، أن عملية تل أبيب، "ضربة صائبة يتهاوى أمامها أمن الاحتلال المؤقت".

وبحسب "حركة المجاهدين"، فإن هذه العملية أثبتت أن الشعب الفلسطيني أمام حالة ثورة حقيقية يسطرها بالدم والنار، وانتفاضة في الجبهات والساحات لصد العدوان عن الشعب والمقدسات.

وصباح اليوم، استشهد ثلاثة فلسطينيون هم نايف ملايشة (25 عامًا)، أحمد فشافشة (22 عامًا)، وسفيان فاخوري (26 عامًا)، بعد إطلاق قوات إسرائيلية خاصة النار على مركبة كانوا يستقلونها في بلدة جبع جنوب جنين.

وارتقى 78 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في مختلف المحافظات منذ مطلع العام الجاري 2023، بينهم 14 طفلًا، وشهيدة من السيّدات.