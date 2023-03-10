حماس تنظم وقفة شمال القطاع نصرةً للأقصى والأسرى ودعمًا للمقاومة بالضفة

قال القيادي في حركة حماس مشير المصري إن الأسرى الأبطال يخوضون معركة مفتوحة في وجه الاحتلال والسجان الصهيوني.



وأضاف المصري خلال كلمة له في وقفة لحركة حماس ببيت لاهيا شمالي القطاع نصرةً للأقصى والأسرى ودعمًا للمقاومة بالضفة، أن كل المؤامرات التي يحيكها العدو الصهيوني والمطبعون والمنسقون ستتكسر على صخرة مقاومة شعبنا.



وتابع " الثورة المسلحة قد انطلقت بالضفة الغربية، وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء".



وشدد على أن من يحدد قواعد الاشتباك مع العدو الصهيوني، هي المقاومة التي تتوحد في كل الساحات.



وأكد أن المقاومة حققت معادلة بأن لكل فعل ردّ فعل مقاوِم يضرب العدو في مقتل.

وأكمل "خيري علقم صنع التعادل في القدس، وملعب المقاومة هو من يحدد مستقبل الصراع، والمعتز بالله الخواجا حمل الرد السريع إلى قلب تل أبيب انتقامًا لجريمة الاحتلال في جنين".

كما وجه التحية لأبطال عرين الأسود وجنين القسام ورجال عقبة جبر في أريحا وأسود الخليل وقلقيلية وطولكرم ومدن الضفة

وشدد على أن الحساب ما زال مفتوحًا بيننا وبين الاحتلال، مبينا أن أسود غزة يقفون وأيديهم على الزناد، ومستعدون للدفاع عن شعبنا الفلسطيني، وعلى العدو ألا يختبر صبرنا.

وأرسل رسالة إلى مرابطي الأقصى قائلا: أنتم تنوبون عن الأمة في الدفاع عن أولى القبلتين.

وأضاف "إلى أهلنا في الضفة المحتلة وشبابها الثائر، القرار بيدكم فقرروا ما تشاؤون في مقارعة عدوكم وشعبكم من خلفكم سدًا وسندًا، فقاتلوا من نقطة صفر".

وختم "رسالتنا للسلطة، آن الأوان لتعلني عن فلسطينيتك ووطنيتك من خلال الانحياز للشعب ومقاومته أو الحد الأدنى بإنهاء التنسيق الأمني والإفراج عن المعتقلين السياسيين في مقدمتهم القائد القسامي مصعب اشتية".