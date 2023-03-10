الكتلة الإسلامية تستعد لخوض الانتخابات بجامعة بوليتكنك فلسطين

تستعد الكتلة الإسلامية بجامعة بوليتكنك فلسطين بالخليل، لخوض انتخابات مجلس اتحاد الطلبة لعام 2023، والمقررة في الرابع عشر من الشهر الجاري.

ووعدت الكتلة الإسلامية طلبة الجامعة بتشكيل مجلس يمثلهم خير تمثيل ويعبر عن طموحاتهم، ويرعى مصالحهم ويدافع عن حقوقهم، وذلك بعد انقطاع انتخابات مجلس الطلبة لعدة سنوات.

كما دعت الطلبة لأوسع مشاركة في الانتخابات، لضمان اختيار مجلس طلبة قوي وفاعل، مشددة على أن مجلس اتحاد الطلبة وسيلة لخدمة الطلاب والدفاع عن حقوقهم، وبوابة للتنافس والتكامل بين مكونات الحركة الطلابية.

ونظمت الكتلة الإسلامية بجامعة بوليتكنك فلسطين نهاية الشهر الماضي، معرضاً بعنوان: “رايتنا إسلامية وأقصانا الهُويّة”، والذي حمل عدداً من الزوايا المميزة.

وضم المعرض زوايا متنوعة لخدمة الطلبة تجسد المبادئ التي تحملها الكتلة الإسلامية في الجامعة، والتي لم يحدها ملاحقة أمنية أو اعتقال سياسي، بل تزداد إقداما وشعلة ونشاطاً.

وتزين المعرض بصور الشهداء العظام من أبناء شعبنا الفلسطيني، ضمن التزام الكتلة الإسلامية بشعارها “علم وإبداع ومقاومة”.

ومع اقتراب الانتخابات الطلابية في جامعة بوليتكنك فلسطين، لا تزال أجهزة السلطة تلاحق الطلبة على خلفية عملهم النقابي وآرائهم السياسية.