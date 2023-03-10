ما علاقة المشي بالحفاظ على القلب؟

وجدت دراسة -أجريت على أشخاص تبلغ أعمارهم 70 عاما أو أكثر- أن زيادة عدد خطوات المشي بـ 500 خطوة يوميا، (أي ما يعادل 400 تقريبا) قد تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية أو قصور القلب.

وشملت الدراسة 452 مشاركا -متوسط أعمارهم 78 عاما- استخدموا جهاز عداد للخطى الذي يتم ارتداؤه عند الورك، ويقيس خطواتهم اليومية.

وأظهرت النتائج أن الذين مشوا حوالي 4500 خطوة في اليوم كان لديهم خطر أقل بنسبة 77% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة مع من مشوا فقط أقل من ألفي خطوة.

كما وجدت الدراسة أن كل 500 خطوة إضافية يتم مشيها يوميا كانت مرتبطة بشكل متزايد بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 14%.

وأجرى الدراسة باحثون بقيادة إيرين إي دولي، الأستاذ المساعد في علم الأوبئة بجامعة ألاباما في كلية برمنغهام للصحة العامة، وتم تقديمه بالجلسات العلمية للاجتماع السنوي لجمعية القلب الأميركية الذي عقد الفترة من 28 فبراير/شباط الماضي إلى 3 مارس/آذار الجاري، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.

وجدت دراسة بريطانية حديثة أن المشي لأقل من 11 دقيقة يوميا يمكن أن يمنع وفاة واحدة من كل 10 وفيات مبكرة. ويقول باحثون من جامعة كامبريدج إن ممارسة بعض التمارين أفضل من عدم القيام بأي شيء. وتوصي هيئة الصحة البريطانية بممارسة 150 الى 300 دقيقة من النشاط البدني أسبوعيا، وخلص الباحثون إلى أنه حتى القيام بنصف الكمية الموصى بها يمكن أن يمنع حالة واحدة من كل 20 حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية، وحالة واحدة من كل 30 حالة من حالات السرطان.

الحفاظ على النشاط البدني

وقال دولي "ركزت معظم الدراسات من قبل على البالغين بداية العمر وحتى منتصفه بأهداف يومية من المشي تبلغ 10 آلاف خطوة أو أكثر، وهو سقف قد لا يكون قابلا للتحقيق بالنسبة للأفراد الأكبر سنا".

وأضاف "من المهم الحفاظ على النشاط البدني مع تقدمنا في العمر. ومع ذلك، يجب أيضا تحقيق أهداف الخطوات اليومية. لقد فوجئنا عندما وجدنا أن كل ربع ميل إضافي (400 متر) أو 500 خطوة، من المشي كانت لها فائدة قوية لصحة القلب".

ويوضح قائلا "لا نريد التقليل من أهمية النشاط البدني عالي الكثافة، لكن تشجيع الزيادات الصغيرة في عدد الخطوات اليومية له أيضا فوائد كبيرة على القلب والأوعية الدموية. إذا كان عمرك أكبر من 70 عاما، فجرب المشي 500 خطوة إضافية كل يوم".

توصلت دراسة حديثة إلى أن المعطيات التي يمكن جمعها عن الشخص من 6 دقائق من المشي كانت كافية لتقدير مخاطر الوفاة لدى الشخص خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقالت جمعية القلب الأميركية -في بيان صادر- إنه يمكن تحسين صحة القلب والأوعية الدموية من خلال اتباع نظام خاص يشمل ما يلي:

تناول طعام صحي.

ممارسة النشاط البدني.

عدم التدخين.

الحصول على قسط كاف من النوم.

الحفاظ على وزن صحي.

التحكم في مستويات الكوليسترول.

التحكم في السكر.

التحكم في ضغط الدم.

المصدر : الجزيرة + وكالات + يوريك ألرت