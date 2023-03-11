تفاصيل مؤلمة في مذبحة الإسكندرية- ما القصة!، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات القليلة الماضية حادثة مؤلمة وقعت في محافظة الإسكندرية في مصر.

وكشفت وسائل إعلام مصرية عن تفاصيل مروعة لأحداث "مذبحة الإسكندرية" في مصر التي راح ضحيتها أسرتين في مصر.

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تفاصيل الحادثة

وقعت حادثة مؤلمة في محافظة الإسكندرية بمصر الخميس الماضي، راح ضحيتها 8 أشخاص من أسرتين رميا بالرصاص.

وارتفع عدد ضحايا الحادث في مصر إلى 8 أشخاص، بعد وفاة الطفل المصاب (7 أعوام)، وعرفت الجريمة "بمذبحة الترعة المردومة".

إذ تبين أن المتهم حاول الانتحار مرتين عقب ارتكاب جريمته ومغادرة الشقة محل الحادث، وتبين من التحقيقات واعترافات المتهم أنه توجه عقب الهروب من مسرح الجريمة إلى صيدلية واشترى "مشرط".

وحاول قطع شرايين يده للتخلص من حياته، إلا أنه فشل وأصيب بجرح في معصم يده، وحاول المتهم (40 عامًا)، الانتحار للمرة الثانية وتوجه إلى شريط السكة الحديد لإلقاء نفسه أمام القطار إلا أنه فشل، قائلا: "القطر مجاش".

🛑 تفاجأ سكان العاصمة الصينية بعد عاصفة رعدية بديدان تكتسي الشوارع ولم تكشف السلطات بعد عن سبب هذه الظاهرة الغريبة حتى الآن، البعض يعتقد بأن الرياح حملتها إلى هنا حسب ظاهرة تحدثت عنها مجلة Mother Nature Network العلمية، وقال آخرون ربما سقطت من الأشجار.#علم_السعودية_فوق_كل_بيت pic.twitter.com/JqkO4JJvMC — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) March 11, 2023

حادثة الإسكندرية

وبحسب التحقيقات تبين أن زوجة المتهم كانت مقيمة بمنزل والدها منذ 15 يوما بعد نشوب خلافات بينها وبين زوجها، وإنها طلبت منه الانفصال لعدم قدرتها على تحملها الخلافات العائلية التي كانت تحدث بينهما.

وعندما ذهب لحل الخلاف بينهما رفضت الزوجة وهددت زوجها برفع دعوى خلع ضده، فما كان منه إلا طلب دخول الحمام، وفور خروجه استل سلاحًا من حوزته، وأطلق أعيرة نارية على زوجته وأسرتها وأولاده.

عند خروجه من الحمام أطلق نحو زوجته طلقة نارية أودت بحياتها، ثم أطلق 3 طلقات نارية صوب والدها وأمها طلقة وأخوها 16 طلقة.

ودخل إلى غرفة النوم فقتل أولاده الثلاثة وأصيب الرابع الذي توفي لاحقا متأثرا بجراحه، حيث استخدم في تنفيذ المذبحة 28 طلقة.

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