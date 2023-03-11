إليك أسماء حجاج قطاع غزة 2023/2024.. أسماء قرعة الحج 2023 في غزة، أعلن مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة عادل الصوالحة، عن إجراء قرعة الحج اليوم السبت.

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قرعة الحج في غزة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، عن إجراء مراسم القرعة لاختيار حجاج قطاع غزة المحافظات الجنوبية للموسم 1445 هجري، وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت.

وقال مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة عادل الصوالحة، "وصل عدد المسجلين هذا العام إلى 42 ألف مسجل سدد منهم 19 ألف المبلغ المالي المطلوب وهم الذين سيتم إجراء القرعة على أسمائهم".

وأضاف "ستجري القرعة هذا العام على 1900 اسم والسنة القادمة 2500 اسم، وبمجرد الانتهاء من القرعة سيتم إرجاع الأموال لمن لم يحالفهم الحظ لهذا العام".

وتابع الصوالحة، "بخصوص دفع مبلغ 1500 دينار فإن هذا المبلغ تم رصده بقرار لجنة الحج لإثبات جدية وقدرة المسجلين، ونعمل ليل نهار لإجراء القرعة".

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كشف اسماء قرعة الحج

♦️ كشوفات أسماء حجاج جباليا شمال قطاع غزة pic.twitter.com/wLmtCVmYSm — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) March 11, 2023

اختلاف تسعيرة العمرة

وبيّن أن سبب اختلاف تسعيرة العمرة خلال شهري شعبان ورمضان نظرًا لأن عددًا كبيرًا من العالم الإسلامي يحبون الاعتمار في هذه الأشهر ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السكن والطيران".

وأشار الصوالحة إلى أن ارتفاع أسعار السكن في مكة والمدينة وتذاكر الطيران وأجور النقل الداخلي وأتعاب مؤسسة الطوافة والزمامة هي السبب في ارتفاع تسعيرة الحج عن الأعوام السابقة".

ومضى قائلًا: "نقدم في كل عام تحليلًا لمبلغ تسعيرة الحج نوضح فيه بالتفصيل المصروفات والخدمات المقدمة وقيمتها".

وأكد الصوالحة أن الحج هذا العام لمن لم يسبق له الحج مطلقاً باستثناء (المحرم) أو المرافقين مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي حال استنكف أي أحد من المسجلين عن الخروج يتم اختيار الاسم التالي له في القرعة مباشرة.

وفي 29 يناير الماضي فتحت وزارة الأوقاف باب التسجيل لأداء فريضة الحج 1444هـ/2023م لسكان قطاع غزة، لمدة أسبوعين.

يُذكر أن هناك مكرمة من المملكة العربية السعودية، تخصص سنويا لذوي الشهداء والجرحى في فلسطين.

إذ يتم توزيع الأسماء ما بين حجاج المحافظات الشمالية والجنوبية، وفق الإعلان الذي سوف يصدر عن وزارة الأوقاف.

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